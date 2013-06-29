На Київщині обіцяють до вечора повернути електропостачання

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, внаслідок стихійного лиха без електрики залишились 112 населених пунктів.

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Для ліквідації наслідків буревію у Київській ОДА створено оперативний штаб, до якого увійшли керівники обласних управлінь житлово-комунального господарства, обленерго та ДСНС у Київській області.

Як підкреслили у прес-службі, до ліквідації стихії залучено 80 одиниць техніки, створено 72 ремонтні бригади у кількості 370 осіб.

Вже відновлено енергопостачання до 60 населених пунктів.

З вулиць та автомагістралей прибрано майже тисячу повалених дерев та гілля.

Роботи щодо ліквідації наслідків буревію тривають, усі соціальні заклади, в тому числі лікарні, працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС України, цієї ночі у Київській області без електропостачання залишились 114 н.п. (з них 63 частково).