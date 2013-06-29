В Україні знеструмлено понад 250 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській області без електропостачання залишились 114 н.п. (з них 63 частково), в Житомирській – 41 н.п., у Чернігівській – 32 н.п., у Вінницькій – 29 н.п., в Черкаській – 24 н.п. та в Кіровоградській – 12 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.