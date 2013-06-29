В Україні знеструмлено понад 250 населених пунктів
10:14, 29 червня 2013Суспільство
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В ніч з 28 на 29 червня внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 252 населених пунктів у шести областях України.
У шести областях України через негоду знеструмлено 252 населених пункти
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській області без електропостачання залишились 114 н.п. (з них 63 частково), в Житомирській – 41 н.п., у Чернігівській – 32 н.п., у Вінницькій – 29 н.п., в Черкаській – 24 н.п. та в Кіровоградській – 12 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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