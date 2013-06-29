Черкаською областю пронісся сильний ураган (відео)

В Умані дерево, що впало від стихії, перегородило проїжджу частину по вул. Леніна, ще одне - впало прямо на дах двоповерхового будинку по вул. Інститутській, повідомляє Сегодня.

На автодорозі Канів - Черкаси дерево привалило «ВАЗ», а в Каневі рятувальники діставали з-під гілок «Фольксваген».

Стихія також пошкодила лінії електропередач та інших комунікацій, повідомляє ДСНС в Черкаській області.