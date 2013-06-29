Черкаською областю пронісся сильний ураган (відео)
17:05, 29 червня 2013Суспільство
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У Черкаській області пронісся шквальний вітер і пройшли сильні дощі.
В Умані дерево, що впало від стихії, перегородило проїжджу частину по вул. Леніна, ще одне - впало прямо на дах двоповерхового будинку по вул. Інститутській, повідомляє Сегодня.
На автодорозі Канів - Черкаси дерево привалило «ВАЗ», а в Каневі рятувальники діставали з-під гілок «Фольксваген».
Стихія також пошкодила лінії електропередач та інших комунікацій, повідомляє ДСНС в Черкаській області.
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