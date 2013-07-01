Синоптики прогнозують ще два дні злив і шквалів

Складні погодні умови у південних, східних і центральних областях України утримаються до 3 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Найскладніші погодні умови ще будуть триматися упродовж 1 і 3 липня... У південних, центральних і східних областях спостерігатимуться інтенсивні зливові дощі у супроводі граду і шквального вітру”, - сказав Кульбіда.

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За його словами, погода у західних і північних регіонах країни в цей період буде більш стабільною. При цьому температура повітря 1-3 липня вдень становитиме +23 - +28 градусів, а на сході до +32 градусів.

Кульбіда також зазначив, що поліпшення погодних умов очікується з 4 липня, коли кількість опадів істотно скоротиться. Температура повітря у цей період зросте до +28 - +33 градусів, а в південному і східному регіоні до +34 - +37 градусів.