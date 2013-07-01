У Кривому Розі ураган ламав дерева, а град вибивав вікна і трощив будинки (відео, фото)

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, через негоду травмовано одну людину, обірвано лінії електропередач.

На тему: Черкаською областю пронісся сильний ураган (відео)

Станом на 7.00 понеділка, 1 липня, у п’яти районах міста залишаються без електропостачання 302 приватних житлових будинки і 59 будинків (від 2 до 4 поверхів).

Підрозділами ДСНС, бригадами РЕМ і комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Заторів на дорогах міста немає. Збитки уточнюються.

Ураган змітав усе на своєму шляху - бетонні конструкції і укріплені в них рекламні щити перекидалися, як сірникові коробки.

Уздовж траси на виїзді з міста буря повалила всі до єдиного сухі тополі, а в межах міста по "червоній лінії" від "Піонера" до "КРЕС" дерева просто ламалися навпіл. Парасолі на майданчиках літників, укріплені на залізних трубах, літали, як метелики, з магазинів і рекламних розтяжок злітали вивіски, повідомляє 0564.ua.

В "робочому селищі" в районі КРЕС град, який йшов майже чверть години, безжально позбавив господарів врожаю. "Я стояла і плакала", - каже жителька селища.

Градини, розміром з куряче яйце, запросто могли вбити. На 129-му кварталі град розбив 7 вікон в будівлі дитячого реабілітаційного центру, вили залишені на вулиці машини, а деякі в поспіху залишали відкриті парковки з уже розбитими лобовими стеклами.