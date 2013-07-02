Троє дітей поламали 29 надгробків, бо не знайшли біля них цукерок

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 1 липня до міліції звернувся сільський голова, який повідомив про пошкодження надгробків на місцевому кладовищі.

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Слідчо-оперативна група встановила, що погром влаштували дві сестри 9 та 12 років і їхній 10-річний друг - всі з багатодітних сімей, які перебувають на обліку, як неблагополучні. Діти зізнались міліціонерам, що на цвинтар вони прийшли за цукерками. На тих могилах, де діти не знайшли солодощі, вони почали ламати і валити пам'ятники.

Слідчим відділом Могилів-Подільського міськвідділу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 КК України (наруга над могилою), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Через юний вік школярі уникнуть кримінальної відповідальності, але їхнім батькам доведеться відшкодувати завдані збитки.