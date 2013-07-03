S&P знизило рейтинги найбільших банків світу
Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг контрагента фінансових гігантів Barclays Bank, Credit Suisse і Deutsche Bank до "А" з "А +" і підтвердило аналогічний рейтинг UBS "А", повідомляє Прайм з посиланням на прес -реліз агентства.
Прогноз за всіма рейтингами стабільний. "Наше рішення грунтується на зростаючих ризиках для інвестиційного бізнесу великих європейських банків у зв'язку з невизначеністю на ринку та вимогами регуляторів, що ускладнює операційну обстановку", - коментують зниження рейтингів аналітики.
Жорсткість вимог регуляторів по капіталу і ряд інших факторів призведуть до зменшення числа привабливих можливостей для системоутворюючих європейських банків, припускає агентство. При цьому кредитні організації, що діють в тіньовому секторі, відчувають себе краще, так як їх бізнесу ці вимоги не стосуються. Економічні тенденції вказують на подальше зростання волатильності, а можливе зменшення стимулювання в США може покласти край сприятливої ситуації зі ставками. "Ми також бачимо посилення нестабільності на тлі тривалої стагнації європейських економік і боргова перевантаженості країн", - наголошується в повідомленні S&P, переданому Прайм.
Прогнози по рейтингах банків стабільні. У разі Barclays це відображає задовільну операційну обстановку і наявність досвіду ризик-менеджменту, що підтримує рейтинг організації. Credit Suisse зробив кроки для поліпшення позицій по капіталу, хоча ситуація в швейцарському банківському секторі і нестабільні показники виручки змушують S&P дотримуватися обережності в оцінці бізнес-ризиків банку.
Deutsche Bank, як очікується, продовжить зменшувати ризикові позиції глобального бізнесу, а UBS - працювати над підвищенням капіталізації.