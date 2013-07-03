Ставицький: Ціна газу для України у третьому кварталі становитиме $400

Ціна російського газу, який поставляється до України за контрактом з російським газовим монополістом «Газпром» від 2009 року, з урахуванням знижки, зафіксованої в російсько-українських міжурядових угодах, у третьому кварталі 2013 року становитиме 400 дол. за тисячу кубометрів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Ціноутворення на третій квартал – приблизно 400 дол.», - сказав Ставицький.

Водночас міністр повідомив, що ціна газу, який купується в Європі за реверсною схемою, коливається в межах 340-370 дол. за тисячу кубометрів.

«На сьогодні ціна коливається в межах 340-370 доларів за тисячу кубометрів. Але ми ще маємо враховувати додатковий маршрут, тому що здійснюємо фізичні поставки газу за реверсними маршрутами», - сказав міністр.

Він також відзначив, що Україна зараз купує газ за спотовими цінами на хабах в Австрії і Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, ціна російського газу за контрактом від 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і компанією «Газпром», з урахуванням «харківської знижки» у червні 2013 року становила 426,1 дол. за 1 тис. куб. м.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більше 406 доларів США за 1 тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін раніше заявив, що обсяг імпорту російського газу в 2014 році може становити близько 18 млрд кубометрів або ще менше, що фактично повторює показник прогнозного балансу газу на 2013 рік.