Україна за 5 місяців скоротила імпорт газу на 27%

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, у травні 2013 року імпорт газу зменшився порівняно з травнем 2012 року більш ніж удвічі - до 0,82 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу в поточному році від російського газового монополіста - компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.