Завтра в Україні - до 33°

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 липня лише у східній частині, а вночі й у західних областях буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 25-30°, на сході до 33°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У Київській області завтра вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У столиці вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

3 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі біля Києва 23°.