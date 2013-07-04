Януковичу пропонують внести зміни до порядку присвоєння почесних звань

Комісія державних нагород та геральдики запропонує Президенту України Віктору Януковичу внести зміни до порядку присвоєння почесних звань.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

Глава Адміністрації Президента України, голова Комісії державних нагород та геральдики Сергій Льовочкін, зокрема, зауважив, що присвоєння таких почесних звань, як «Мати-героїня» чи «Заслужений донор України» не повинно бути перешкодою для присвоєння інших почесних звань одній особі.

У прес-службі пояснюють, що відповідно до Положення про почесні звання України та чинного законодавства, присвоєння почесних звань, за винятком тих, що мають ступені, вдруге не провадиться. Тобто, особа, котра отримала звання «Мати-героїня» чи «Почесний донор», уже не може отримати почесну відзнаку щодо її професійних досягнень. На переконання членів Комісії, це питання потребує врегулювання, оскільки для отримання цих почесних звань немає кваліфікаційних вимог та вимог щодо освіти.

Під час засідання Комісії було також розглянуто питання щодо вдосконалення державної нагородної системи України.