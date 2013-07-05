Два оперативники ОБНОН затримані за вимагання

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що в Горлівці двоє оперуповноважених ОБНОН змусили жінку збути наркотичну речовину канабіс іншій жінці, а потім у останньої вимагали хабар у розмірі 15 тис. грн за непритягнення її до кримінальної відповідальності.

За даним фактом прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 (незаконне зберігання або збут наркотичних засобів), ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 (замах на отримання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

За словами начальника слідчого відділу прокуратури Донецької області Андрія Співака, «досудове розслідування проводить слідчий відділ прокуратури області, затриманим правоохоронцям загрожує до 10 років позбавлення волі».