ДТП на трасі Київ-Чоп: двоє загиблих, дитина - у лікарні

Учора ввечері на трасі Київ-Чоп поблизу селища Гоща Рівненській області жінка-водій легковика в’їхала у вантажівку, внаслідок ДТП загинули двоє людей і травмована 3-річна дівчинка.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби управління ДАІ Рівненській області Світлана Марко.

57-річна жінка на автомобілі «Ford Fiesta» їхала в напрямку Києва. З невідомих причин вона здійснила наїзд на вантажний автомобіль «MAN TGL 19.390», який стояв на правому узбіччі. Керував вантажівкою громадянин Республіки Білорусь 1978 року народження.

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Унаслідок ДТП пасажир автомобіля «Ford Fiesta» 58-річний Володимир від отриманих травм загинув на місці пригоди. Водій легковика, яка отримала тілесні ушкодження різного ступеню важкості і була госпіталізована в реанімаційне відділення міської лікарні, померла під час надання медичної допомоги.

Травми отримала також пасажирка автомобіля «Ford Fiesta» - трирічна дівчинка. Її госпіталізували в травматологічне відділення Гощанської районної лікарні.

Слідчі з’ясовують причини трагедії.