На Хмельниччині вантажівка зім'яла «копійку», загинуло п'ятеро людей (фото)
На Хмельниччині розпочало кримінальне провадження за фактом ДТП, в якому загинуло п’ятеро осіб.
Управління МВС України у Хмельницькій області розпочало кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) за фактом ДТП, в якому загинуло п’ять осіб.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, наразі проводиться досудове розслідування, хід якого контролюється прокуратурою області.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Хмельницькій області на автодорозі Житомир – Чернівці поблизу селі Красносілка сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2101 та вантажівки ЗІЛ.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 24-річний водій легковика і чотири пасажирки 1960, 1962, 1993 та 1994 років народження загинули на місці пригоди, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Водій вантажного автомобіля тілесних ушкоджень не зазнав.