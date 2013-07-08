У Росії затримали ділків, які вивели «у тінь» понад 36 мільярдів

Поліцейські припинили діяльність угруповання, що вивело у тіньовий обіг понад 36 мільярдів рублів з використанням підконтрольних йому банків і понад 100 фірм, повідомило РІА Новости МВС РФ у понеділок.

"На території Москви і Московської області проведено 85 обшуків в житлових приміщеннях і кредитних організаціях, задіяних у протиправній схемі. Виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі понад 1 мільярд рублів, фінансові документи і більше 500 печаток російських та іноземних юридичних осіб", - уточнило відомство.

За інформацією поліції, за час своєї "роботи" протягом п'яти років зловмисники вивели в тінь понад 36 мільярдів рублів. Всього в угрупованні брали участь понад 400 осіб, затримано сім керівників ОЗГ.

Відомо, що керував ОЗУ 42-річний уродженець Митищ. Стосовно затриманих порушено справи про незаконну банківську діяльність та організацію злочинного угрупування. Їм загрожує до 20 років колонії.

Послуги зловмисників обходилися охочим вивести кошти за кордон в 2% від суми угоди.