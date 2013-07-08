У Китаї екс-міністра залізниць за хабарі засудили до смертної кари
08:40, 08 липня 2013Світ
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Китайський суд сьогодні виніс вирок у справі колишнього міністра залізниць Лю Чжіцзюня, якого засудили до смертної кари з відстрочкою на 2 роки.
Лю Чжіцзюня засудили до смерної кари / Фото: Сіньхуа
Про оголошення у Китаї вироку екс-мінстру повідомляє китайське державне інформагенство Сіньхуа.
Лю Чжіцзюня звинуватили в отриманні хабарів та зловживання службовим становищем. Як довело слідство, чиновник брав хабарі під час укладання держконтрактів.
Лю Чжіцзюнь працював на різних посадах у залізничній галузі з 1986 року. У 2003 був призначений міністром.
Як твердить слідство, за ці роки Лю Чжіцзюнь, використовуючи свої службові повноваження, надав 11 особам "допомогу" в просуванні службовими сходами, отриманні будівельних підрядів, квот на перевезення вантажів та ін, отримавши натомість грошові та матеріальні цінності на загальну суму 64,6 млн юанів (близько 10,5 млн доларів).
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