У Китаї екс-міністра залізниць за хабарі засудили до смертної кари

Про оголошення у Китаї вироку екс-мінстру повідомляє китайське державне інформагенство Сіньхуа.

Лю Чжіцзюня звинуватили в отриманні хабарів та зловживання службовим становищем. Як довело слідство, чиновник брав хабарі під час укладання держконтрактів.

Лю Чжіцзюнь працював на різних посадах у залізничній галузі з 1986 року. У 2003 був призначений міністром.

Як твердить слідство, за ці роки Лю Чжіцзюнь, використовуючи свої службові повноваження, надав 11 особам "допомогу" в просуванні службовими сходами, отриманні будівельних підрядів, квот на перевезення вантажів та ін, отримавши натомість грошові та матеріальні цінності на загальну суму 64,6 млн юанів (близько 10,5 млн доларів).