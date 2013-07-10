Пинзеник попередив український бізнес про нові зони ризику

Про це йдеться в коментарі депутата, переданому УНІАН.

За словами Пинзеника, прийнятий закон створює нові ризики для секторів, що мають відношення до експорту країни. Можливість відшкодування ПДВ векселями рівнозначна примусовому вилученню коштів на термін до 5 років. У таких умовах зможуть існувати тільки експортери з хорошим запасом міцності (прибутковості) або ті, кому пощастить отримати гроші, а не векселі.

Депутат зазначив, що з введенням векселів для українських підприємств відкривається нова зона ризику - виконання робіт, послуг або поставки продукції для бюджетних організацій, оскільки з прийняттям «вексельних» законів зникає гарантія їх оплати грошима. «Замість грошей можна отримати векселі», - сказав він, підкресливши, що та обставина, що дана норма прийнята щодо боргів минулого року, нічого не змінює. «Судячи з тиску на прийняття вексельних законів, норма буде повторена і в бюджеті наступного року», - зазначив Пинзеник.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", який дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, у тому числі з податку на додану вартість, фінансовими векселями.