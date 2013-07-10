Одеські екстремали вирушили до Владивостока на мопедах (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, перед стартом Резвой повідомив журналістам, що вони з напарником мають намір подолати на 50-кубових мопедах маршрут близько 23 тис. кілометрів.

«За крейсерської швидкості мопедів 50 км/год, за день ми, у найкращому разі, долатимемо 400 км. Це означає, що до Владивостока ми дістанемося, знову ж таки, у кращому разі, днів за 25–30», - сказав Резвой.

За його словами, в Росії за містом Чернишевськ асфальтованої дороги немає, і бездоріжжя буде близько 1,8 тис. км – майже до Хабаровська.

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«У разі затяжних або сильних дощів просуватися такими дорогами дуже важко. Ми готові перевірити це і поділитися своїми враженнями і фотографіями експедиції», - стверджує Резвой.

Фінансування пробігу - понад 90 тис. грн – збирали громадяни України і Росії. Гроші пішли на придбання і технічну підготовку мопедів, комплектуючих, бензин, харчі і екіпіровку.

Збір коштів тривав до останнього моменту - на бензин "скинулися" відомі одесити, які прийшли побажати щасливої дороги мандрівникам. У їх числі - учасники комік-трупи «Маски» Володимир Комаров, Георгій Делієв і Борис Барський, скульптор Михайло Рева і джазмен Юрій Кузнєцов.

Як повідомили УНІАН організатори пробігу, вдалося зібрати не всю суму, але мандрівники сподіваються, що гроші надходитимуть на їхні рахунки під час пробігу.

«Цей пробіг буде офіційно зареєстрований як рекорд Книги Гіннесса, про це стало відомо в лондонському офісі організації - пройти такий довгий шлях вельми складною трасою на мопедах ще не вдавалося нікому в світі», - стверджують організатори.

Частину коштів на забезпечення експедиції надав один із медіапроектів, ресторани тощо. Інші спонсори - комунікатори AGM Rock V5+ з GPS, спортивні сонцезахисні окуляри австрійської фірми H.I.S.

Довідка УНІАН. Теодор Резвой народився 29 травня 1968 року в Одесі. Мандрівник, у 2001 році на веслувальному човні сам перетнув Атлантичний океан – від Канарських островів до Барбадосу. Відстань по прямій - 4,678 тис. км. (2526 морських миль).

Заслужений майстер спорту України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.