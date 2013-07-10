Охоронець штрафмайданчика напав на телегрупу

Як повідомив УНІАН начальник штабу ГУ МВС України в Запорізькій області Олег Курочкін, співробітники районного відділу державної виконавчої служби (ОДВС) помилково наклали арешт не на автомобіль боржника, а на автомобіль його однофамільця. В результаті, співробітники ДАІ затримали транспортний засіб автовласника, у якого ніяких боргів немає, і доставили евакуатором на один зі «штрафмайданчиків» у Шевченківському районі Запоріжжя, що належить приватній структурі, які на підставі договору здійснює зберігання «арештованих» автомобілів.

Автовласник надав документи, які підтверджують, що сталася помилка, але відмовився оплачувати послуги евакуатора, яким машина була доставлена на «штрафмайданчик», і за її зберігання на майданчику – більш як 800 грн. Без сплати цих коштів представники підприємства видавати машину власнику відмовилися. Після цього водій звернувся на телебачення.

Сьогодні, 10 липня, «під час зйомки сюжету представник охорони підприємства – власника майданчика, на який евакуатором було доставлено автомобіль, рукою закрив об'єктив і відштовхнув камеру оператора телеканалу. Представники знімальної групи звернулися в міліцію, співробітники і представники керівництва ГУ МВС України в Запорізькій області прибули на місце і врегулювали ситуацію: автомобіль повернуто власнику, в ЄРДР внесено матеріал за ст. 171 КК України (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), - повідомив Курочкін.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, розслідування за фактом події взято на контроль прокуратурою області.

Як написав у своєму блозі керівник проекту "Надзвичайні новини" Костянин Стогній, інцидент стався з його знімальною групою. За його словами, "у Запоріжжі у водія забрали на штрафмайданчик автомобіль. Як він стверджує - незаконно. Помилилися в ДАІ. Він узяв виписку, що до нього претензій немає і автомобіль має бути повернуто. Але на штрафмайданчику йому відмовилися видати його ж власність. Чоловік звернувся до журналістів "Надзвичайних новин".

Стогній пише: "Наш собкор виїхав із власником машини на штрафмайданчик. Автомобіль знову відмовилися видавати. Тоді ті, хто прибув, попросили показати, чи є взагалі автомобіль! Чи на ньому хтось роз’їжджає містом. Відповіддю був могутній удар оператору в обличчя. Охорона повалила його на землю і продовжила бити. Сторонні люди вступилися за журналістів. На місце прибула міліція. Журналіст зберегла відео, на якому видно момент удару. Відео і фото поки що не можуть нам перегнати, оскільки дають пояснення. Як розвиватиметься ситуація - інформуватиму. Ще раз повторюся - інформація попередня".