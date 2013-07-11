Отруїлися 15 студентів Київського університету

У вівторок вранці до приймального відділення Канівської центральної районної лікарні зі скаргами на підвищення температури, нудоту звернулися десятеро студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, усі студенти проходять виробничу практику в Канівському природоохоронному заповіднику. Станом на 10:30 до інфекційного відділення Канівської центральної районної лікарні з діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 15 осіб. Причина захворювання встановлюється. Відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій Канівської райдержадміністрації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter