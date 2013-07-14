У Макіївці через викид метану загинув гірник, троє госпіталізовано
Вчора о 22.55 у Макіївці на шахті «Щегловська-Глибока» ПАТ «Донбас» на горизонті 1066 м стався раптовий викид вугільно-метанової суміші без горіння, в результаті чого під завалом опинилося троє гірників.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 130 гірників вийшли на поверхню самостійно, з них одного гірника з отруєнням рудним газом госпіталізовано.
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О 2.15 двох гірників було знайдено та звільнено з-під завалу. Їх у важкому стані госпіталізовано до опікового центру Донецька. Один гірник загинув, о 5.15 його тіло було піднято на поверхню.
Шахта тимчасово не працює. До пошуково-рятувальних робіт залучались підрозділи Міненерговугілля. Причина викиду встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.