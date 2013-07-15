Нардеп Шаповалов потрапив у аварію на ралі «Галіція» (фото)

Як повідомив Шаповалов на своїй сторінці в Facebook, всі живі-здорові.

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«Був сильний дощ, покриття гравієве місцями переходило в грунтове, де траса миттєво ставала слизькою як мило. Їхали швидко, але обережно, розуміючи що у будь-який момент можна посковзнутися. Гравій перетворився на слизьку рідину з грунту і глини і неконтрольований автомобіль пішов косити кущі і дерева. Я Любомиру (штурманові) ще на середині дистанції сказав: «Все, не потрапляємо», - розповів нардеп.

Він також зазначив, що не може назвати те, що трапилося, своєю грубою помилкою – це випадковість, неоднорідне покриття, дощ, перший уранішній проїзд.

Слідом за Шаповаловим у цьому самому місці з траси зійшов ще один екіпаж і врізався в машину народного депутата.

«Слава богу, що все це закінчилося лише купою розбитого заліза», – резюмував депутат.

Довідка УНІАН. Ралі «Галіція» – традиційне змагання з автомобільного ралі, яке проводиться у Львові та Львівській області України з 2003 року до сьогодні. За ці роки ралі «Галіція» сім разів входило до календаря Чемпіонату України з ралі. Організаторами є Автомобільна федерація України і Галицький автомобільний клуб.