Французький посол пообіцяв видавати українцям більше віз

Про це заявив посол Франції в Україні Ален Ремі під час зустрічі з журналістами у Львові.

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За словами посла, його здивувало, що дуже багато українців ніколи не відвідували Європу, особливо, якщо взяти до уваги те, що Україна межує з ЄС, пише Дзеркало тижня.

Він запевнив, що французьке посольство має намір збільшити кількість виданих українцям шенгенських віз.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб активізувати процедуру видачі віз українцям. Крім того, ведемо роботу над тим, щоб збільшити видачу довгострокових віз (від 1 до 5 років)", - сказав Ален Ремі

Він зазначив, що також дипломати працюють над тим, щоб скоротити термін очікування на видачу віз.

За словами посла, в 2012 році Франція видала українцям близько 46 тис. віз, а в цьому році очікується, що віз видадуть більше 50 тисяч. При цьому кількість відмов, зазначив він, у минулому році становила лише 0,97%