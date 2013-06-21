Справа "ніжинських робінгудів" повернулася до суду

Про це УНІАН повідомила адвокат одного із засуджених Катерина Нікітюк.

За її словами, Вищий спеціалізований суд 11 червня скасував рішення суду першої інстанції (Деснянського районного суду) та ухвалу обласного Апеляційного суду, якими шістьох жителів м. Ніжина було обвинувачено у скоєнні тяжких злочинів, у тому числі в бандитизмі, та засуджено до різних термінів ув'язнення – від 7 до майже 12 років з конфіскацією майна.

"Справу буде скеровано на новий судовий розгляд у Чернігові. Процес розпочнеться, я думаю, не раніше ніж за місяць, навіть ближче до вересня", - сказала захисник. Вона також додала, що "ніжинських робінгудів" залишено під вартою.

Нікітюк зазначила, що навіть представник Генеральної прокуратури визнав, що під час суду суттєво порушувалося право на захист обвинувачених.

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Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа була порушена у квітні 2010 року, розслідувалася УМВС України у Чернігівській області. Представники правоохоронних органів доводять, що "ніжинські робінгуди" є членами організованої злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимі за тяжкі злочини громадян. Упродовж 2009-2010 років вони здійснювали озброєні напади на місцевих мешканців, завдавали їм тілесних ушкоджень, вимагаючи грошей.

Водночас, підсудні на чолі з Владиславом Поповичем наголошували, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині. Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у Ніжині функціонування мережі розповсюдження наркотиків. За такі дії журналісти і назвали учасників угруповання "ніжинськими робінгудами".

У травні 2012 року їх було засуджено рішенням Деснянського районного суду, а 8 січня 2013 року Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у цій кримінальній справі.

Захисник Поповича Катерина Нікітюк, подаючи апеляцію на рішення суду, пояснювала, що суддя відмовив у колегіальному розгляді справи, а також порушив право на захист.