Учені розгадали таємницю «гену ожиріння»

Гіпотеза про те, що ожиріння пов’язана з геном, також відомим як FTO, існувала, але причини цього були невідомі.

Дослідження, опубліковане у The Journal of Clinical Investigation, доводить, що саме через дію гену жирна їжа виглядає більш привабливо, а рівень греліну - гормону, який викликає у людини почуття голоду, - підвищується.

Експерти вважають, що зупинити набирання ваги можна завдяки лікам, які контролюватимуть рівень греліну.

Відомо, що на ожиріння у людини надзвичайно сильно впливає фактор спадковості. Кожна людина має два гени FTO – по одному від кожного з батьків. Кожен з цих генів перебуває у формі або "високого ризику", або "низького ризику".

Ті, у кого обидва гени FTO мають форму "високого ризику" на 70% частіше страждають від ожиріння, ніж ті, у кого обидва гени мають "форму низького ризику".

Однак донедавна ніхто не міг пояснити, що спричиняє цю закономірність.

Група вчених, якою керували фахівці з Університетського коледжу Лондона, провела дослідження двох груп чоловіків.

Всі вони мали нормальну вагу, проте члени однієї з них мали гени FTO у формі "високого ризику", а другої – низького.

Виявилося, що у "групи високого ризику" рівень відповідального за почуття голоду греліну після їжі падав не так сильно, як у представників іншої групи.

Крім того, сканування мозку представників обох груп показало, що чоловіки з "групи високого ризику" вважали зображення висококалорійних страв більш привабливими, ніж їхні колеги з "групи низького ризику".

"Їхній мозок налаштований на те, щоб сильніше цікавитися всім, що пов’язане з висококалорійною їжею… Вони біологічно запрограмовані на те, щоб їсти більше", – прокоментувала результати профінансованого Rosetrees Trust та Medical Research Council дослідження керівниця Центру дослідження ожиріння Університетського коледжу Рейчел Беттерхем.

Пані Беттерхем каже, що розуміння впливу генів FTO на шанси розвитку ожиріння може допомогти людям, які від нього страждають.

Зокрема, знизити рівень греліну допоможуть фізичні вправи, наприклад, катання на велосипеді. Крім того, в нагоді можуть стати численні дослідження фармацевтичних компаній у галузі вивчення гормонів.

Дослідниця також порекомендувала людям, що належать до "групи високого ризику" їсти більше їжі з високим вмістом білків, яка знижує рівень греліну.

Втім, роль мутацій гену FTO не є виключно негативною. Можливо, вони рятували наших предків: люди з генами FTO у "формі високого ризику" щоліта інтенсивно набирали вагу, і це допомагало їм пережити голодні зими.

BBC Україна