Суд дав терміни іноземцям, що прослуховували мобільні телефони українців

Як повідомляє dt.ua з посиланням на прес-службу СБУ, обидва іноземці потрапили в поле зору спецслужб у 2010 році, коли вони незаконно ввезли в Україну спеціальну апаратуру, призначену для прослуховування мобільних розмов і почали пошук потенційних покупців, бажаючи отримати за цей прилад 450 тис. євро.

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У травні 2010 року вони знайшли покупця. Перед продажем вирішили перевірити роботу приладу і налагодили прослуховування декількох номерів мобільних телефонів. У той же день у Києві співробітники СБУ затримали іноземців.

Згідно з рішенням суду, обидва визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер), ч.2 ст.28, ч.1 ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч.2 ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.