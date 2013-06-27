Українські спецслужби прослуховують українців - генерал-лейтенант СБУ

18:28, 27 червня 2013
Суспільство
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Українські спецслужби прослуховують громадян країни, якщо ті викликали інтерес у спецслужб.

Прослуховувати можуть будь-кого - СБУ

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генерал-лейтенант Служби безпеки України (СБУ) Олександр Скіпальський на прес-конференції.

"Запам'ятайте, для розвідки, якщо поставлено завдання, немає слова "неможливо" ... Якщо мета поставлена​​, то технічні можливості прослуховування є. На кожному кроці ми знаємо, що наших громадян прослуховують як тут, так і за кордоном. Все залежить тільки від того - становить це інтерес для спецслужби або не становить ", - заявив Скіпальський.

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За його словами, 99,9% громадян України не цікавлять спецслужби, оскільки вони законослухняні. Але Скіпальський також сказав, що якщо якась особа їх зацікавить, то їй "від спецслужб не сховатися".

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