19-річний українець намагався перейти кордон за паспортом брата-близнюка

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, рухаючись пішки до Молдови через пункт пропуску «Кельменці», чоловік надав для оформлення документ, що посвідчує особу, але прикордонники встановили, що паспорт належить не йому.

19-річний українець зізнався, що паспорт він взяв у свого брата-близнюка нібито випадково.