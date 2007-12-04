Бойко полетів у Москву домовлятися про газ

Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО вилетів до Москви для проведення чергового раунду переговорів з ВАТ "Газпром" щодо умов поставок природного газу до України і його транзиту територією країни. Про це УНІАН повідомили в Мінпаливенерго.

Як уточнили УНІАН у прес-центрі НАК "Нафтогаз України", керівника Мінпаливенерго супроводжує голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з Ю.БОЙКОМ і передав йому директиви з проведення російсько-українських переговорів про умови поставок газу в Україну і його транзиту.

Нагадаємо, Росія є єдиним постачальником природного газу до України. У свою чергу, Україна забезпечує транзит порядка 70% всього газу, що експортується Росією.

"Газпром" через афільовану компанію RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) поставляє до України центрально-азійський природний газ, що закуповується в Туркменістані, Казахстані і Узбекистані. "Нафтогаз України" надає російському концерну і RosUkrEnergo послуги з транзиту природного газу, а також його зберігання в підземних сховищах.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу територією України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.

RosUkrEnergo цього року має поставити до України не менш як 55 млрд. куб. м природного газу, зокрема близько 40 млрд. куб. м - туркменського походження.

"Газпром" наприкінці листопада згодився на ініційоване Туркменістаном чергове підвищення ціни природного газу, що поставляється концерну, незважаючи на те, що вона була зафіксована діючим контрактом на рівні 100 дол. за тис. куб. м до кінця 2009 року.

Ціна туркменського природного газу для "Газпрому" на туркменському кордоні в першому півріччі 2008 року зросте до 130 дол. за тис. куб. м, у другому – до 150 дол. за тис. куб. м, а з 1 січня 2009 року розраховуватиметься за формулою.