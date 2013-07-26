Українці розповіли, скільки вони готові витратити на відпочинок (опитування)

На власний літній відпочинок 32% громадян готові витратити до 3 тис. грн і лише 5% - більш як 15 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, які оприлюднила сьогодні на прес-конференції керівник Дослідницького центру Міжнародного кадрового порталу HH Уляна Ходорівська.

Вона повідомила, що опитування проводилося серед зареєстрованих користувачів сайту hh.ua в квітні 2013 року. В опитуванні взяли участь 1648 респондентів, серед яких 41% - чоловіки і 59% - жінки.

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Вона повідомила, що на одну людину під час відпустки 25% опитаних готові витратити від 3 до 5 тис. грн, 20% - від 5 до 8 тис. грн, 14% - від 8 до 12 тис. грн., і 4% - від 12 до 15 тис. грн.

За словами Ходорівської, опитування показало, що 59% жінок і 53% чоловіків влітку відпочиватимуть на морі. Активно відпочиватимуть — подорожі, походи - 36% жінок і 37% чоловіків. На дачі відпочиватимуть 6% жінок і 9% чоловіків, вдома на дивані — 5% жінок і 10% чоловіків, а в селі відпочиватимуть 3% жінок і 7% чоловіків.

Не підуть у відпустку влітку і працюватимуть 11% жінок і 13% чоловіків.