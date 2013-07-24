У Криму відпочили три мільйони туристів

20:26, 24 липня 2013
Суспільство
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У Криму, за оперативними даними на сьогодні, вже відпочили 3 мільйони туристів, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2012 року

У Криму зростає кількість туристів

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму республіки.

"10% від загальної кількості тих, хто відпочив, - туристи, що прибули авіатранспортом. Авіапотік становить 308 тисяч осіб, що на 11,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказано у прес-релізі.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році у Криму відпочили понад 6 мільйонів осіб. Це стало рекордом за роки незалежності України.

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