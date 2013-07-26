Середня зарплата в Україні в червні зросла на 127 гривень

Середня зарплата штатних працівників в Україні у червні зросла на 127 грн (3,9%) – до 3 380 грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Як наголошується, порівняно з червнем 2012 року середня зарплата зросла на 8,7%.

Середня зарплата по промисловості становила 3 733 грн, що на 20 грн більше від травневого показника.

При цьому найвищий рівень зарплат традиційно зафіксовано в авіаційному транспорті – 10 737 грн (зростання порівняно з травнем на 163 грн), найнижчий - у поштовій і кур'єрській діяльності - 1 905 грн (падіння на 43 грн).

Зарплата нижче за середню зафіксована у сільському господарства – 2 350 грн, будівництві – 2 732 грн, у сфері громадського харчування – 2 312 грн, операцій з нерухомістю – 2 805 грн, у сфері охорони здоров'я – 2 596 грн, освіти – 3 260 грн, у сфері культури – 3 195 грн.

У регіональному розрізі зарплати вище за середню отримували жителі Києва – 5 107 грн, Київській області – 3 443 грн, Донецькій області – 3 803 грн, Дніпропетровській області – 3 408 грн і Луганській області – 3 391 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата в Україні у травні порівняно з квітнем 2013 року зросла на 20 грн (на 0,6%) – до 3 253 грн.

Середній рівень зарплати у промисловості у травні п.р. перевищив середній показник по країні і становив 3 713 грн, що на 31 грн менше за показник квітня.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано, як і місяцем раніше, в авіатранспорті – 10 574 грн (проти 10 936 грн у квітні). Найнижча зарплата – у поштовій і кур'єрській діяльності – 1 948 грн (проти 1 914 грн у квітні).

Обсяг заборгованості по заробітній платі в Україні у червні 2013 року скоротився порівняно з травнем на 54,4 млн грн (на 5,2%) і на 1 липня становив 989,6 млн грн.