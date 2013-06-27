Середня зарплата в Україні зросла на 20 грн

Згідно з повідомленням, цей показник на 7,9% вищий за показник травня 2012 року.

Середній рівень зарплати у промисловості у травні п.р. перевищив середній показник по країні і становив 3 713 грн, що на 31 грн менше показника квітня.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано, як і місяцем раніше, в авіатранспорті – 10 574 грн (проти 10 936 грн у квітні). Найнижча зарплата – у поштовій і кур'єрській діяльності – 1 948 грн (проти 1 914 грн у квітні).

Зарплату нижче середньої у травні також зафіксовано в сільському господарстві – 2 420 грн (2 250 грн в квітні), будівництві – 2 669 грн (2 681 грн в квітні), у сфері операцій з нерухомістю – 2 768 грн (2 705 грн у квітні), у сфері надання адміністративних послуг – 2 544 грн (2 463 грн у квітні), в освіті – 2 711 грн (2 631 грн у квітні), в охороні здоров'я – 2 438 грн (2 291 грн у квітні), у сфері мистецтва – 2 870 грн (2 775 грн 4 квітні), бібліотечного господарства – 2 738 грн (2 604 грн у квітні)

У регіональному розрізі зарплати вище за середню по країні у травні п.р. одержували штатні співробітники в Києві – 5 013 грн, у Донецькій області – 3 715 грн, у Київській області – 3 306 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні у квітні зріс в порівнянні з березнем 2013 року на 0,6% - до 3 233 грн.

Обсяг заборгованості по заробітній платі в Україні у травні скоротився порівняно з квітнем на 12 млн грн (1,2%), і на 1 червня становив 1,044 млрд грн.