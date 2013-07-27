50% офісних працівників не можуть взяти відпустку без проблем (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, оприлюднені на прес-конференції у Києві керівником дослідницького центру міжнародного кадрового порталу HH Уляною Ходорівською.

За її словами, опитування проводилося серед зареєстрованих користувачів сайту hh.ua у квітні 2013 року. В опитуванні взяли участь 1648 респондентів, серед яких 41% - чоловіки і 59% - жінки.

Ходорівська зазначила, що 50% офісних працівників не можуть взяти відпустку без проблем або на бажану їм тривалість, або на той період, який їх цікавить, або взагалі не можуть взяти відпустку як таку, бо роботодавець відпустку не дає взагалі.

Вона додала, що 39% офісних працівників їздять у відпустку на 2-3 дні.

За її словами, опитування засвідчило, що 10% респондентів відпустки не оплачуються, а “12% опитаних не були у відпустці останні кілька років”.

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Як сказала Ходорівська, за даними “найновішого дослідження, яке проведене спільно з тижневиком “Коментарі”, тільки 50% опитаних офісних працівників великих міст, люди віком до 50 років, які працюють на достатньо стабільній та оплачуваній роботі, можуть собі дозволити відпочивати за кордоном”. За її словами, серед країн найбільш популярними Болгарія, Греція, Туреччина, Іспанія, Чорногорія, Хорватія.

За словами Ходорівської, для 72% опитаних відпустка - “це можливість розслабитися і відключитися від роботи”, для 42% - спосіб отримати нові враження, 30% - спосіб провести час з родиною та дітьми, 16% - це зустріч з родичами і друзями.

Вона повідомила, що кожен десятий респондент бере відпустку для того, щоб побути на самоті, а 4% роблять ремонт вдома або на дачі.

При цьому, зауважила Ходорівська, респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.

Керівник дослідницького центру порталу HH зазначила, що “чоловіки віддають перевагу розслабленому відпочинку в горизонтальному положенні, тобто вони вибирають пасивний відпочинок”.

“Що стосується жінок, то вони прагнуть нових вражень, пригод на свою голову, і бажаним є відпочинок подалі від дітей і родини. І це зрозуміло, тому що догляд за дітьми і сімейні обов'язки - це частина щоденної рутини для кожної жінки”, - сказала вона.

За словами Ходорівської, планують провести час з родиною та дітьми 39% чоловіків і 26% жінок, нових та яскравих вражень очікують 48% жінок і 33% чоловіків.

У свою чергу, головний редактор тижневика “Коментарі” Тетяна Мокротоварова зазначила, що дослідження продемонструвало, що під час відпустки українці харчуються у кафе та ресторанах (53%), 37% готують власноруч, 23% обирають систему All Inclusive (усе включено), 13% їдять «те, що приготує чоловік (жінка)», а 11% взагалі не готують у відпустці.

Мокротоварова також повідомила, що під час відпочинку в Україні опитані орендують житло в місцевих жителів (55%), 21% проживають у готелях, 9% - у наметах, 7% - у пансіонатах радянського типу, 8% - на дачі чи в селі.