Газпром: Україна і Росія підписали контракти

Сьогодні Україна і Росія підписали контракти на постачання природного газу в 2008 році. Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації ВАТ "Газпром" з посиланням на голову правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА.

"Сьогодні були підписані контракти на постачання газу в Україну в 2008 році", – сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він зазначив, що "досягнуті домовленості за ціною на газ для України, а також за умовами його транзиту створюють додаткові гарантії стабільності постачань російського газу європейським споживачам і є логічним взаємовигідним кроком, направленим на формування прозорих ринкових відносин в газовій сфері між Росією і Україною".

Як уточнили УНІАН в "Газпромі", контракти підписали на постачання - "RosUkrEnergo" і "УкрГазЕнерго", на транзит - "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, контракти на постачання газу в Україну в 2007 році були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня ц.р. Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м. на кордоні з Україною.

Фактично зростання цін на газ для України становило 38% - з 130 дол. за 1 тис. куб. м. в 2007 році до 179,5 дол. за 1 тис. куб. м в наступному. До останнього моменту Україна розраховувала, що вартість газу наступного року не перевищить 160 дол. за 1 тис. куб. м. Саме ця цифра вже закладена в проекті Держбюджету-2008.

Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км., через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу через територію України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км. відстані.