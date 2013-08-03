Винаймачі житла об'єднуються по троє-п'ятеро (огляд ринку)

Експерти агентства нерухомості Real Druzi в огляді столичного ринку зазначають, що середня реальна орендна ставка була небагато вища середньої заявленої лише в Оболонському районі (на 9,8%). На квартири в інших районах Києва, середні реальні ціни були значно нижчі заявлених (у межах від -8,2% до -40,3%).

За даними Real Druzi, найбільший попит у липні мали квартири економ-класу, розташовані біля метро: однокімнатна з вартістю оренди до 500 дол./місяць, двокімнатні з орендною ставкою до 560 дол./місяць і трикімнатна з вартістю оренди 620 дол./місяць.

При цьому аналітики додають, що минулого місяця за рахунок збільшення кількості орендарів, які об'єднувалися по три-п'ять осіб для співоренди квартири, зріс попит на багатокімнатні квартири.

По районах найбільший попит у орендарів у липні 2013 року мали квартири, розташовані в Оболонському, Солом‘янському (по 14% від загального обясгу) і Дарницькому (13%) районах. Як і раніше, частка квартир Подільського району в структурі попиту була найменшою (5%).

За прогнозами експертів компанії Real Druzi, у зв'язку з активізацією так званого студентського попиту в серпні активність на ринку оренди квартир Києва може підвищиться.

"Значних змін у структурі попиту та пропозиції не очікується. За рахунок збільшення попиту на квартири економ-класу вартість оренди таких квартир може дещо зрости. Суттєвих коливань вартості оренди квартир бізнес- і преміум-класів у серпні порівняно з липнем, скоріш за все, не відбудеться", - йдеться в огляді.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії SV Development, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в період із 3 липня по 2 серпня знизилася на 0,85% - до 703 дол. на місяць.