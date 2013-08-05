В Україні вперше легально мають знести пам'ятник Леніну (відео)

У Новоград-Волинську вперше в Україні легально мають забрати пам'ятник Леніну з центральної площі, — йдеться в сюжеті ТСН.

За демонтаж проголосували більшість депутатів міської ради. Активісти компартії намагалися опротестувати це рішення в судах, однак суд першої інстанції і апеляцію програли. Тому узялися готувати позов до Верховного Суду.

Їхні опоненти, свободівці вже зголосилися оплатити 10 тисяч гривень на перенесення постаменту з центральної площі у парк Слави. Натомість комуністи переконані, що там тритонна бронзова скульптура їхнього вождя довго не простоїть.

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Щодо долі Леніна немає одностайної думки і у пересічних жителів Новоград-Волинська. Одні кажуть, що пам'ятник зображує ідола, а тому його треба знести, а інші кажуть, що вони є вихованцями доби Радянського Союзу, тому його треба захистити.