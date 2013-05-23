На Чернігівщині розстріляли пам`ятник Леніну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як йдеться в повідомленні, до прокуратури Козелецького району звернувся депутат районної ради Іван Сокол, який повідомив, що в центрі села Лемеші невідомі особи із застосуванням вогнепальної зброї пошкодили пам’ятник Леніну.

Козелецький райвідділ внутрішніх справ вніс відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Козелецького району.

На даний час вживаються необхідні заходи щодо встановлення обставин події та винних осіб.

Хід розслідування контролює прокуратура Чернігівської області.