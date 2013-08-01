Білорусь відмовилась від вина українського виробника

Про це повідомляється на сайті Мінторгівлі РБ.

Рішення грунтується на висновках Науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі з продовольства.

«Сертифікат було видано на партію вин в асортименті 4-х позицій з терміном дії до 15 лютого 2015 року», - зазначили в Мінторгівлі РБ.

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Як наголошується, претензії висловлені щодо вин «Легенда Інкермана» урожаю 2011 року, розлитого в листопаді 2012 року. Партію вин було ввезено на територію Республіки Білорусь у грудні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь, як торговельний партнер України, за підсумками 2012 року посідає друге місце серед країн СНД за обсягами взаємної торгівлі. Товарообіг України і Білорусі у 2012 році становив 7,32 млрд дол. За підсумками першого кварталу 2013 року товарообіг становив 1,35 млрд дол., що на 3,2% менше за аналогічний показник 2012 року.