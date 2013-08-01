Білорусь відмовилась від вина українського виробника
Міністерство торгівлі Республіки Білорусь скасувало дію сертифікату відповідності продукції для вин виробництва Інкерманського заводу марочних вин через невідповідність продукції органолептичним показникам.
Про це повідомляється на сайті Мінторгівлі РБ.
Рішення грунтується на висновках Науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі з продовольства.
«Сертифікат було видано на партію вин в асортименті 4-х позицій з терміном дії до 15 лютого 2015 року», - зазначили в Мінторгівлі РБ.
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Як наголошується, претензії висловлені щодо вин «Легенда Інкермана» урожаю 2011 року, розлитого в листопаді 2012 року. Партію вин було ввезено на територію Республіки Білорусь у грудні 2012 року.
Як повідомляв УНІАН, Білорусь, як торговельний партнер України, за підсумками 2012 року посідає друге місце серед країн СНД за обсягами взаємної торгівлі. Товарообіг України і Білорусі у 2012 році становив 7,32 млрд дол. За підсумками першого кварталу 2013 року товарообіг становив 1,35 млрд дол., що на 3,2% менше за аналогічний показник 2012 року.