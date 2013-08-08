У Сумах жінку мало не зґвалтували просто у центрі міста (відео)

Попри те, що місце доволі людне, допомогти жертві взявся лише один чоловік, ідеться в сюжеті ТСН.

22-річний Антон Черниш не тільки викликав міліцію, а й допомагав затримувати ґвалтівника. І тепер збирається свідчити проти нього в суді.

Хлопець ішов центром міста, коли біля дороги в сутінках побачив два силуети. Спочатку подумав, що то закохані, і пройшов повз, як і десятки інших людей. Але за мить повернувся. Його насторожив переляканий вигляд жінки.

"Дівчина тихо говорила: відпусти мене, будь-ласка, поможіть, хто-небудь. Від побаченого в мене ледве волосся дибки не встало", - розповів хлопець.

"Я хотів брати палицю та сам затримувати злочинця, але оперативна група приїхала рівно за 4 хвилини і 30 секунд", - розповів Антон.

На тему: Жертва врадіївського зґвалтування майже не виходить із дому (відео)

Свідок і правоохоронці відтягнули ґвалтівника від жертви. До райвідділку правоохоронці відвезли і потерпілу, і рятівника, і нападника. Останній і досі все заперечує. Підозрюваному загрожує ув'язнення на строк до 5 років.