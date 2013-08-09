Україна може набагато збільшити експорт меду

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

За словами директора агентства AgriEvent, що входить до складу УКАБ, Анатолія Циркуна, зростання експортних поставок пов'язане з тим, що українські виробники стали приділяти більше уваги нішовим продуктам, таким як мед, тим самим частково зменшуючи ризик цінових коливань на зерновому ринку.

«За результатами першого півріччя було експортовано 7,9 тис. тонн, а в цілому очікується, що експорт за підсумками року становитиме близько 20 тис. тонн. Ця тенденція є результатом того, що аграрні виробники все більше приділяють увагу нішовим продуктам, частково зменшуючи ризик різких цінових коливань на зернові і олійні культури», - сказав Циркун.

При цьому експерт відзначив, що Україна входить до трійки найбільших виробників меду у світі. Водночас країна є світовим лідером з виробництва меду на душу населення з показником 1,5 кг/рік.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році Україна експортувала 13,3 тис. тонн меду, що на 35,1% більше, ніж у 2011 році. При цьому імпортні поставки становили 23 тонни у 2012 році проти 2 тонн у 2011 році. Основними покупцями українського меду є Німеччина (5,8 тис. тонн у 2012 році), Росія (2,3 тис. тонн) і Польща (2,2 тис. тонн).