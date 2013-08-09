Головний миколаївський міліціонер наказав почистити сторінки працівників в соцмережах

Таке завдання новий миколаївський міліціонер поставив у своїй промові з нагоди призначення і воно дало уже перші результати, повідомляє прес-служба Миколаївського УМВС України.

"З метою виявлення фактів ганебної поведінки працівників міліції Миколаївської області, як під час служби, так і поза нею, начальник УМВС одразу дав доручення відповідній службі перевірити інформацію, що викладена в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Уже сьогодні виявлені матеріали направлені до відділу інспекції з особового складу УКЗ УМВС України в Миколаївській області для "прийняття заходів дисциплінарного впливу".

Як відомо, у низці ЗМІ останнім часом були опубліковані часом шокуючі знімки із стронікок працівників МВС у соцмережах. Міністерство внутрішніх справ планувало створити новий підрозділ - комісію з моралі.