У МВС знайшли заміну звільненому після «врадіївських подій» Парсенюку

Полковника міліції Юрія Сєднєва призначено начальником управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. Він зайняв місце Валентина Парсенюка, звільненого після резонансних подій у Врадіївці Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Сєднєва в Миколаєві представив перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-майор Віктор Дубовик.

Він повідомив, що 44-річний полковник Сєднєв раніше очолював Донецьке міське управління міліції.

Під час представлення Дубовик поставив завдання для нового керівника Миколаївської обласної міліції — відновити довіру населення до правоохоронних органів.

А керівників усіх підрозділів МВС в області Дубовик закликав контролювати роботу на місцях.

“Ви особисто відповідаєте за стан у своїх підрозділах. Відповідальність нестимете своїми посадами й званнями”, - підкреслив генерал-майор.

Як повідомляв УНІАН, за результатами службового розслідування з органів внутрішніх справ 12 липня було звільнено начальника УМВС Миколаївської області Валентина Парсенюка, його заступника та начальника кадрового підрозділу УМВС.

Комісія, очолювана начальником Головного штабу МВС Володимиром Березаном, вивчила 94 звернення жителів Врадіївського району й прилеглих населених пунктів і визначила причини, що призвели до надзвичайної події за участю працівників міліції. Серед основних причин – відчуття безкарності та кругова порука, на яких базувалася діяльність частини працівників Врадіївського райвідділу.

Виконуючим обов'язки начальника УМВС України в Миколаївській області з 2 липня був перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України полковник міліції Сергій Поготов.

На тему: Жертва врадіївського зґвалтування майже не виходить із дому (відео)

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі злочинців створювати алібі, й арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи про "врадіївських гвалтівників".