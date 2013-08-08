На екс-ректора Податкового університету одягли електронний браслет (фото)
У середу ввечері правоохоронці приїхали до будинку сестри колишнього ректора Податкового університету Петра Мельника, де він перебуває під домашнім арештом, щоб вдягнути йому браслет.
"Міліція Київської області виконала доручення слідчого та застосувала електронний засіб стеження до арештанта. Це вперше в Київський обасті ми використали такий пристрій. Громадянину Мельнику роз’яснили права і правила користування", – цитує речника УМВС Київської області Миколу Жуковича "Сайт громади Приірпіння".
Браслет моделі TXS-700-2 одягнули Мельнику близько 22-ї години.
Адвокат Петра Мельника був не достатньо поінформований, коли заявив ЗМІ про те, що практики в державі щодо застосування електронних браслетів немає, зазначає видання.
На цю тему: Адвокат сумнівається, що Мельнику сьогодні вдягнуть спецбраслети
Таких осіб уже три десятки. Система стеження за ними ведеться цілодобово і працює з кінця квітня ц.р.
В Україні загалом понад півтисячі таких браслетів. На Київ та Київську область виділили відповідно 20 та 10 таких пристроїв. Найбільша кількість - практично кожен п’ятий - розподілений для Донецької та Луганської областей.