На екс-ректора Податкового університету одягли електронний браслет (фото)

"Міліція Київської області виконала доручення слідчого та застосувала електронний засіб стеження до арештанта. Це вперше в Київський обасті ми використали такий пристрій. Громадянину Мельнику роз’яснили права і правила користування", – цитує речника УМВС Київської області Миколу Жуковича "Сайт громади Приірпіння".

Браслет моделі TXS-700-2 одягнули Мельнику близько 22-ї години.

Адвокат Петра Мельника був не достатньо поінформований, коли заявив ЗМІ про те, що практики в державі щодо застосування електронних браслетів немає, зазначає видання.

На цю тему: Адвокат сумнівається, що Мельнику сьогодні вдягнуть спецбраслети

Таких осіб уже три десятки. Система стеження за ними ведеться цілодобово і працює з кінця квітня ц.р.

В Україні загалом понад півтисячі таких браслетів. На Київ та Київську область виділили відповідно 20 та 10 таких пристроїв. Найбільша кількість - практично кожен п’ятий - розподілений для Донецької та Луганської областей.