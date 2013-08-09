Підозрюваний у вбивстві члена ЦВК Білорусі порізав собі вени
16:27, 09 серпня 2013Суспільство
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Підозрюваний у вбивстві члена Центрвиборчкому Білорусі Світлани Хіневич порізав собі вени.
Хіневич була вбита 4 серпня / Фото: Салідарнасць / Фото: Салідарнасць
Про це повідомило РІА "Новости" в п'ятницю джерело в правоохоронних органах Білорусі.
Член ЦВК Світлана Хіневич була вбита 4 серпня. "Підозрюваний встановлений. В даний час він знаходиться в лікарні. Він порізав собі вени", - розповів співрозмовник агентства.
За основною попередньою версією, злочин скоєно "на побутовому грунті". Було застосовано холодну зброю.
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