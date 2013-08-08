У Білорусі зарізали члена Центрвиборчкому

Хіневич знайшли вбитою у власній квартирі 4 серпня, але інформація про це з'явилася тільки сьогодні, пише Салідарнасць.

"Світлану Хіневич знайшов зарізаною у будинку її син. Це сталося 4 серпня. Я сам намагався з'ясувати подробиці в органах, які ведуть розслідування вбивства. Поставив запитання слідчому, попросив його розповісти деталі в рамках дозволеного. Мені відповіли, що слідство ведеться і в його інтересах не розголошувати деталі", - повідомив секретар ЦВК Микола Лозовик.

Світлана Хіневич народилася в 1959 році в Мінську. У грудні 2011 року була обрана членом Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів.