У Полтавській області троє дітей дощенту спалили автобус

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, пожежа сталася у неділю, 11 серпня, о 16.50.

За офіційними даними, троє малолітніх жителів села - 11-річна дівчинка і двоє хлопчиків 5 і 6 років, гралися на вулиці. Потім діти зайшли в автобус, що стояв неподалік, і підпалили його сірниками.

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Унаслідок пожежі автобус згорів майже повністю, вогонь знищив оздоблення салону, панель приладів, віконне скло і праве переднє колесо.