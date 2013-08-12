У Полтавській області троє дітей дощенту спалили автобус
10:37, 12 серпня 2013Суспільство
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У селі Велика Терешківка Кременчуцького району Полтавської області троє малолітніх дітей підпалили автобус ЛАЗ.
Троє дітей спалили автобус / Фото: портал Чернігів
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, пожежа сталася у неділю, 11 серпня, о 16.50.
За офіційними даними, троє малолітніх жителів села - 11-річна дівчинка і двоє хлопчиків 5 і 6 років, гралися на вулиці. Потім діти зайшли в автобус, що стояв неподалік, і підпалили його сірниками.
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Унаслідок пожежі автобус згорів майже повністю, вогонь знищив оздоблення салону, панель приладів, віконне скло і праве переднє колесо.
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