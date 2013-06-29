На Хмельниччині двоє маленьких дітей обварилися окропом

Як сьогодні повідомляє Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області, 27 червня на пункт зв’язку 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Славута від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення госпіталізовано дворічну дитину з діагнозом: термічний опік кип’ятком 2-го ступеня обличчя та рук. Хлопчик отримав опіки внаслідок перекидання каструлі з окропом.

Того ж дня у селі Завадівка Чемеровецького району внаслідок перекидання чайника з кип’ятком отримала термічні опіки 20% тіла та госпіталізована до районної лікарні 9-місячна дівчинка. Дитину направили до опікового центру обласного центру.