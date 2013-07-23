«Бєлгородський стрілок» погрожує розправитися з суддею

Сергія Помазуна, звинуваченого у розстрілі людей у ​​Бєлгороді, через крики і погрози розправи в бік судді видалили із залу засідання, передає РІА Новости.

Судовий розгляд у справі "бєлгородського стрілка" почався в Бєлгороді в понеділок. На першому засіданні суддя вже виносив попередження підсудному Сергію Помазуну через те, що він кричав і висловлювався нецензурною лайкою. У вівторок він знову став порушувати дисципліну: на час допиту неповнолітньої свідка суд попросив видалити підсудного із залу, у відповідь він почав кричати, нецензурно висловлюватися і погрожувати судді розправою.

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"Суд постановив видалити підсудного Сергія Помазуна із залу засідання на період допиту свідків сторони звинувачення до стадії подання доказів стороною захисту", - заявив на засіданні головуючий суддя Микола Кудінов.

За даними слідства, 22 квітня 31-річний Сергій Помазун відкрив вогонь у збройовому магазині в центрі Бєлгорода, убивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох, у тому числі двох школярок. Пізно ввечері 23 квітня в районі залізничного вокзалу він був затриманий групою поліцейських з Курська. У ході операції Помазун встиг поранити одного з правоохоронців.