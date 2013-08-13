ЗМІ: Мельник може переховуватися у Білорусі

Ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник, якого звинувачують у хабарництві, може деякий час ховатися на території Білорусі.

Про це пише видання "Вести" з посиланням на джерело в міліції.

Як зазначає газета, екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний упевнений, що кордон перейти неважко. "Я не чув, щоб за час моєї роботи в Білорусі Мельник приїжджав туди або там мав друзів. Але якщо він зараз там, то, думаю, використовує цю країну для транзиту. А звідти вже буде пробиратися до країн Прибалтики", - сказав Безсмертний.

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За словами заступника голови Комітету Верховної Ради із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимира Олійника, якщо Мельник перебуває на території якоїсь країни, то це з'ясується буквально днями, а от якщо він досі в Україні, то процес може затягнутися.

"Жодна країна не піде на якесь таємне приховування людини. А на території України людину можна довше шукати. До речі, я категорично проти того, щоб після такого невдалого використання ставити хрест на електронних браслетах. Буде службове розслідування, буде експертиза, будуть відповіді", - зазначив він.

Крім того, видання пише, що Мельник втік, не маючи на руках паспортів. За словами його адвоката Руслана Місюни, його підзахисний здав внутрішній і закордонний паспорти у відділення міліції в Ірпені. "Так зробити його зобов'язав суд, коли обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - сказав Місюна.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Проте стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.